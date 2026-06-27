'Ik zit opgesloten in mijn eigen huis': lift van seniorenflat al maanden kapot

Bewoners van de Mozartflat in Doorwerth trekken aan de bel. Sinds januari is de lift in het seniorencomplex al 39 keer buiten gebruik geweest, voor bewoners die slecht ter been zijn, betekent dat dat ze hun appartement nauwelijks nog kunnen verlaten.

In de flat met acht verdiepingen is een groot deel van de bewoners slecht ter been. De lift heeft al maanden storingen en is volgens monteurs niet meer te repareren. De bewoners hopen op een nieuwe lift, maar in de tussentijd kan een noodlift een oplossing bieden. De gemeente heeft daar al toestemming voor gegeven, maar volgens de bewoners vindt woningbouwvereniging Mooiland dat te duur.

Hart van Nederland heeft wooncorporatie Mooiland om een reactie gevraagd, zij hebben aangegeven niet op onze vragen te willen reageren.