Gedwongen trappenlopen bij bezoek ouderenflat: kapotte lift zorgt voor frustratie in Schiedam

Al drie weken is de lift kapot en de bewoners van de Nieuwe Damlaan in Schiedam zijn het helemaal zat. Doordat de lift niet meer werkt, moeten de veelal oudere bewoners van de Schiedamse flat gedwongen de trap nemen.

Even buurten bij de onderbuurman of je familieleden over de vloer? Ook dat is voor de bewoners opeens behoorlijk ingewikkeld. De lift is namelijk de enige toegang tot het complex voor niet-bewoners. Wie van buiten komt, heeft een aparte sleutel nodig.

Problemen met de lift in ouderenflats komen vaker voor. In 2020 zaten meerdere bewoners van een flat in Rotterdam vast nadat de lift het daar opnieuw had begeven:

1:47 Bewoners flat Rotterdam vast in eigen woning door kapotte lift

Een boze buurtbewoner vertelt dat het ontvangen van bezoek hierdoor vrijwel onmogelijk is geworden. Noodgedwongen gooit de 87-jarige bewoner daarom zijn reservesleutel naar beneden, zodat zijn dochter hem kan bereiken.

Bijna 90 jaar en slecht ter been

De 87-jarige bewoner hoeft de aankomende dagen in ieder geval niet meer naar Nederland in Beweging te kijken, want beweging heeft hij genoeg. De trap op en af maakt hem duizelig en uitgeput, zelfs voordat hij begint.

De man, die op de vijfde verdieping woont, vertelt aan lokale media: "Ik ga soms wel drie keer per dag 74 treden op en af. Boodschappen doen is een hele opgave geworden. Een deel van de boodschappen laat ik in de auto, en na de tweede keer omhoog ga ik halverwege even zitten. Met mijn 87 jaar komt mijn hart bijna mijn keel uit."

Hulp laat nog even op zich wachten

Volgens een andere bewoner zijn er nieuwe onderdelen voor de defecte lift besteld. Doordat de onderdelen uit Duitsland moeten komen, laten deze echter nog op zich wachten. Een lid van de VvE, beheerder van het wooncomplex, vertelt dat het ook gaat om een kwestie van geld. De reparatie van de lift zou bijna 9000 euro kosten, en ook een alternatief zoals een traplift is behoorlijk kostbaar.

De MVGM, bij wie de onderdelen van de kapotte lift zijn besteld, verwacht dat de lift half oktober gerepareerd zal worden. Het bedrijf SkyLift, dat de reparaties gaat uitvoeren, laat weten: "Wij kunnen niets doen voor deze mensen. Het is heel vervelend, maar de trap of een traplift is het enige alternatief. We wachten op onderdelen en meer kunnen we niet doen."

Tot die tijd zullen de bewoners er het beste van moeten maken.