Greet (86) eet al een week noodgedwongen Chinees door kapotte lift

Greet van der Windt (86) zit al een week vast in haar flat aan de Van Naeldwijcklaan in Capelle. De reden? De lift is kapot en wordt maar niet gerepareerd. Daardoor zit Greet moederziel alleen in haar stoel. Geen ommetje, geen contact met anderen. Gelukkig krijgt ze steun van haar dochter Margreet. Omdat ze momenteel aan huis gekluisterd bestelt ze vaak Chinees maar na een paar dagen wordt de babi pangang en foe yong hai wel erg eentonig. "Ik heb intussen het hele menu gegeten."

Dochter Margreet is het spuugzat: "Ik ben hier echt boos over. De lift is al kapot sinds 28 november. Mijn moeder is 86 jaar, woont op vijfhoog en is slecht ter been. Ze kan nu geen kant op!" Normaal gesproken gaat Greet elke dag naar buiten. Naast haar flat is een verzorgingshuis met een grand café, waar ze graag eet en haar sociale contacten onderhoudt. Maar nu ze de deur niet uit kan, mist ze dat allemaal en moet ze het thuis zien te redden.

Het enige contact dat Greet de laatste paar dagen heeft gehad is met de maaltijdbezorger van de Chinees in de buurt. Ze moet toch eten en zelf boodschappen doen of halen lukt niet. "Thuisbezorgd of Uber Eats gebruiken kan ze niet. Het hele verhaal maakt me ontzettend kwaad. Ze zit intussen al ruim een weekthuis," zegt dochter Margreet. "Mama houdt van lekker eten, daar praat ze altijd over. Maar steeds hetzelfde eten, daar word je toch gek van? Dat geldt ook voor de andere bewoners op haar etage."

Opgesloten in eigen woning

Margreet begrijpt niet waarom het zo lang moet duren. "Als de Koning hier had gewoond, was die lift allang gerepareerd. Woningcorporatie Havensteder zegt dat ze wachten op de Verenging van Eigenaars, omdat de eigenaren van de koopwoningen moeten meebeslissen. Maar hoe kun je hulpbehoevende ouderen in de decembermaand zomaar opsluiten in hun eigen huis? Het is schandalig!"

Woningcorporatie Havensteder laat weten dat de benodigde materialen inmiddels zijn geleverd. De lift wordt naar verwachting nog voor het weekend gerepareerd. Voor Greet staat er donderdagavond eindelijk geen Chinees op het menu. Dochter Margreet heeft een bordje zuurkool meegenomen, "Dat is ook lekker", lacht Greet.