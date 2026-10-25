Esmeralda moet griezelhuis vlak voor Halloween afbreken: 'Dit is gewoon pesten'

Een flinke domper voor Esmeralda Melgert uit Breda. Ze heeft naar eigen zeggen zo'n 10.000 euro uitgegeven om haar huis om te toveren tot een griezelig Halloweenparadijs, maar moet een deel van de versiering vlak voor het feest verwijderen. De gemeente Breda heeft haar opgedragen alles wat op de openbare stoep staat uiterlijk dinsdag 27 oktober om 12.00 uur weg te halen. Gebeurt dat niet, dan kan de gemeente de versiering op haar kosten laten verwijderen. Esmeralda begrijpt er niets van, "maar er gaat niet afgebroken worden."

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In de Bredase wijk Tuinzigt pakken bewoners ieder jaar groots uit met Halloween. Ook Esmeralda heeft flink haar best gedaan, met onder meer een skelet van 3,35 meter hoog en grote nagemaakte rotsblokken. Volgens haar is alles stevig bevestigd en kunnen voetgangers gewoon over de stoep lopen.

Toch moet een deel van haar griezelhuis verdwijnen, omdat de versiering zonder vergunning op gemeentegrond staat. Volgens een brief die Hart van Nederland heeft ingezien, heeft de gemeente niet vastgesteld dat er daadwerkelijk sprake is van gevaar of hinder.

'Iedereen is boos en verdrietig'

Vooral het moment waarop de gemeente ingrijpt, zorgt voor frustratie. De versiering staat er al bijna twee maanden en op vrijdag 30 oktober wordt Halloween gevierd in de wijk. "De handhavers kwamen al eerder bij ons kijken en ze vonden het alleen maar mooi", vertelt Esmeralda.

Kort daarna kreeg ze alsnog te horen dat de versiering weg moet. "We snappen het niet waarom de gemeente zo reageert. Iedereen kan ngo steeds over het pad lopen."

Halloweenfeest in gevaar

Esmeralda hoopt dat een klusbedrijf de versiering nog kan aanpassen, zodat ze een dwangsom kan voorkomen. Vooral voor haar vijf kinderen is de situatie moeilijk. Haar jongste zoontje kocht zelfs van zijn eigen zakgeld een Halloweenpop. "Iedereen is boos en verdrietig in de wijk", zegt ze.

De gemeente Breda is om een reactie gevraagd, maar heeft nog niet gereageerd.