Breda beslist: uitbreiding voor woonwagenkamp of seniorenflat? 'Het is modern landjepik'

Het is D-day voor de woonwagenbewoners aan de Weegbladtuin. Donderdagavond beslist de gemeenteraad of op het braakliggende stuk grond naast hun kamp een seniorenflat komt, of dat er ruimte wordt gemaakt voor uitbreiding van hun gemeenschap. Wat voor de gemeente een woningbouwplan is, voelt voor bewoners als het volgende hoofdstuk in een dossier van jarenlange leugens en bestuurlijk bedrog.

Volgens bewoner Bart Hulters zijn de bewoners jarenlang verkeerd voorgelicht. De gemeente erkende onlangs dat de verkoop van het stuk grond niet goed is verlopen, maar dat leidde niet tot een ander beleid. "Ze hebben toegegeven dat de verkoop niet goed is gegaan, maar ze veranderen er niks aan", zegt Hulters. Hij vreest dat de raad het plan toch zal goedkeuren. "Ik ben bang dat ze gewoon besluiten dat er een seniorenflat komt."

De behoefte aan uitbreiding van het kamp is groot. Voor jonge gezinnen die graag in hun vertrouwde gemeenschap willen blijven wonen, ontbreekt al jarenlang plek. In 2023 beloofde de gemeente nog dat er op andere manieren extra standplaatsen zouden komen, maar daar is volgens bewoners niets van terechtgekomen.

Dwaling

Advocaat Peter Schouten, die zich aansloot bij het verzet van de bewoners, spreekt van bestuurlijke dwaling. Hij stelt dat de gemeente al vóór de verkoop wist van de woningbouwplannen, maar deze informatie bewust achterhield voor de verkoper. "Juridisch gezien is dat dwaling, een koop kan dan nietig worden verklaard," zegt Schouten. Hij roept de gemeenteraad op het besluit op te schorten en eerst onderzoek te doen.

Dit is pure discriminatie, vermomd als woningbouw.

Op X vergelijkt Schouten de huidige situatie met uitsluiting van de woonwagenbewoners uit het verleden: "Het is modern landjepik. Minderheidsgroepen zijn daar altijd het slachtoffer van. Dit is pure discriminatie, vermomd als woningbouw." Het is volgens Schouten helemaal bizar omdat de woonwagenbewoners sinds augustus 2014 immaterieel cultureel erfgoed zijn. “Die status lijkt niets waard als gemeenten vervolgens beleid voeren dat die cultuur de nek omdraait.”

Slecht nieuws voor woonwagenbewoners

De gemeenteraad had na de raadsvergadering slecht nieuws voor de woonwagenbewoners. De plannen voor de seniorenflat kunnen doorgaan, en dat betekent dat er geen extra ruimte komt voor de woonwagenbewoners. "Zoals altijd: we zijn weer genaaid," zegt Bart. "Het is weer heel raar en lelijk gelopen. Dat betreuren ze dan wel, maar excuses kunnen er niet vanaf. Het klopt gewoon niet."