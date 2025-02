Woonwagenbewoners Bart en Leonie tegengewerkt bij bouw: 'Alsof we er niet bij horen'

Woonwagenbewoners in de Haagse Beemden voelen zich gediscrimineerd door de gemeente Breda, omdat zij geen extra standplaatsen mogen terwijl woningcorporatie Alwel wél 24 appartementen mag bouwen. Uit een WOO-verzoek blijkt dat de gemeente al met Alwel in gesprek was, terwijl een woonwagenbewoner eerder nul op het rekest kreeg. "Dit is pure discriminatie," zegt Bart Hülters, die samen met zijn vrouw Leonie namens de bewoners spreekt.

Donderdag krijgt Leonie Hülters spreekrecht in de gemeenteraad om de leden te overtuigen tegen de wijziging van het bestemmingsplan te stemmen. De SP heeft al aangegeven vragen te gaan stellen over de mogelijke rechtsongelijkheid. Mocht de raad instemmen met de bouw, dan overwegen de bewoners juridische stappen.

"Wij voelen ons genaaid en gediscrimineerd door de gemeente Breda. Al jaren vragen we om uitbreiding van ons woonwagenkamp in de Haagse Beemden, maar telkens kregen we te horen dat het bestemmingsplan dat niet toestaat", zeggen woonwagenbewoners Bart Hülters en Leonie Hülters.

"Een woonwagenbewoner die naast ons kamp een stuk grond had, mocht daar zelfs geen extra standplaatsen of appartementen bouwen. Maar nu, tot onze grote verbazing, blijkt uit ons WOO-verzoek dat woningcorporatie Alwel op precies diezelfde plek wél 24 sociale huurappartementen mag neerzetten", gaan de bewoners verder. "Wij mogen niks, terwijl zij alles mogen – dat voelt als meten met twee maten. Wij snappen niet waarom we als woonwagenbewoners altijd tegengewerkt worden. Het voelt alsof we er gewoon niet bij mogen horen. Dit is pure discriminatie."

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

Ouderen in de stad

"We werken op verschillende plekken in de stad aan de uitbreiding van standplaatsen om aan de behoeften van woonwagenbewoners te voldoen", laat de gemeente weten in een reactie. "Tegelijkertijd willen we ook zorgen dat andere groepen in Breda betaalbaar kunnen wonen. De Gageldonksestraat biedt kansen voor ouderen in de stad die op zoek zijn naar een duurzame en betaalbare woning."

Volgens de gemeente was de grond altijd in eigendom van een private partij en is die verkocht aan Alwel. "We weten dat er bij de woonwagenbewoners een idee leefde om deze grond te kopen voor het realiseren van standplaatsen. Destijds werd uitbreiding van standplaatsen richting een woonwagenkamp groter dan 15 plekken niet als wenselijk beschouwd." Alwel heeft toen in 2020 een initiatiefplan ingediend. "Dit plan ligt nu ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad. Door de woonwagenbewoners is geen initiatiefplan ingediend bij de gemeente."