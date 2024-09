Politie-inval bij woonwagenkamp uit RTL-serie Bij Ons Op Het Kamp

De politie heeft maandagochtend een inval gedaan op een woonwagenkamp in Eindhoven. Daarbij is ook een camper doorzocht die regelmatig te zien is in de RTL-serie Bij Ons Op Het Kamp. Op beelden is te zien hoe agenten het voertuig doorzoeken. Het gaat om een onderzoek naar harddrugs.

Op het kamp aan de Beekstraat in de Brabantse plaats zijn vijf mannen opgepakt. Een arrestatieteam brak drie woonwagens open door de voordeur open te zagen. Daarnaast werden ook andere woonwagens doorzocht.

Bij Ons Op Het Kamp

Een van de campers die zijn doorzocht is te zien is in de RTL-serie Bij Ons Op Het Kamp. In het programma speelt het Eindhovense kamp een grote rol. Bij de woonwagen van Liesbeth en Gijs, bekend uit de serie, waren maandagochtend veel agenten aanwezig. Hun camper is meegenomen met een takelwagen. Daarnaast heeft de politie diverse spullen in beslag genomen.

De politie kan verdere details nog niet delen omdat het gat om een lopende onderzoek.