Haagse wethouder weg om aanhoudende kritiek op woonwagenbeleid: 'Diep gekwetst'

Martijn Balster (PvdA) legt zijn functie als wethouder volkshuisvesting in Den Haag neer. Aanleiding is de aanhoudende kritiek op zijn aanpak van het woonwagenbeleid. In een verklaring laat hij weten diep geraakt te zijn: "De aantijgingen aan mijn adres op het woonwagendossier hebben me diep gekwetst. Zonder vertrouwen vaart niemand wel."

Balster lag onder vuur sinds de rechtbank oordeelde dat Den Haag jarenlang te weinig heeft gedaan voor woonwagenbewoners. Honderden mensen staan op de wachtlijst, terwijl er jaarlijks slechts een paar plekken vrijkomen. De rechter stelde dat de gemeente daarmee de mensenrechten van Roma en Sinti schendt.

Ook in Breda liggen woonwagenbewoners overhoop met de gemeente. We spraken Bart en Leonie, te zien in de video hierboven, die zeggen tegengewerkt te worden bij aanbouw van nieuwe standplaatsen.

Deze week liep de druk op. De belangenvereniging van woonwagenbewoners beschuldigde Balster van antiziganisme (de discriminatie van Roma en Sinti) en het schenden van hun mensenrechten. Ook in de gemeenteraad kreeg hij stevige kritiek. Daarop besloot Balster zich al terug te trekken uit het dossier, maar nu volgt dus zijn volledige vertrek.

Taken verdeeld onder andere wethouders

Voorlopig is er nog geen opvolger. Zijn taken worden verdeeld over meerdere wethouders. Robert van Asten (D66) neemt het woonwagenbeleid en andere volkshuisvestingstaken op zich, zoals leegstand en de huisvesting van statushouders. Ook Robert Barker (Partij voor de Dieren), Hilbert Bredemeijer (CDA) en Nur Icar (DENK) nemen delen van zijn portefeuille over.

Hart van Nederland/ANP