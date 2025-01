Vorig jaar werden 100 pakketbezorgers aangevallen door honden, ook Esther

Het is de schrik van menig pakketbezorger: een grote grommende hond in de voortuin of achter de voordeur. Bezorgdienst DHL maakt zich zorgen om de veiligheid van het bezorgpersoneel en vraagt klanten middels een oproep om honden voortaan beter in de gaten te houden. Want waar in 2023 er 50 bijtincidenten waren, waren dat er al meer dan 100 in 2024. Ook PostNL en DPD herkennen het probleem.

De aanval van een hond voelt voor pakketbezorgster Esther uit Hengelo nog als gisteren, vertelt ze in bovenstaande video. Ze was bijna klaar met haar dienst en moest nog een pakketje afgeven. Een jongen opende de deur, en kwam in een soort van strubbeling met zijn hond terecht. Niet veel later beet de hond in haar gezicht en haar hand. Dat werd een chaos. Ze is blij met de actie van haar werkgever omdat zo anderen dit niet hoeven mee te maken.

Volgens DHL zijn er meerdere redenen voor de toename aan bijtincidenten. "Mensen bestellen meer en meer mensen hebben een hond, mede door corona", aldus een woordvoerder.