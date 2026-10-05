Voedselbanken zoeken vrijwilligers: vooral specialisten hard nodig

Wie bij vrijwilligerswerk voor de voedselbank denkt aan eten inzamelen en uitdelen, heeft maar een deel van het plaatje te pakken. Een derde van de voedselbanken in Nederland heeft te weinig vrijwilligers. Vooral mensen met specifieke kennis, zoals IT'ers, HR-mensen, bedrijfsleiders en logistiekcoördinatoren, zijn lastig te vinden.

In Nederland zijn 181 voedselbanken met samen ruim vijfhonderd uitgiftepunten. Die worden volledig gerund door vrijwilligers. In 2026 zijn dat er ruim 14.000.

Maak van Hart van Nederland je Google-favoriet

'Veel bredere organisatie'

"Bij vrijwilligerswerk voor de voedselbank denken mensen vaak aan het inzamelen en uitdelen van voedsel. Dat werk is onmisbaar, maar achter de voedselbank gaat een veel bredere organisatie schuil", zegt Onno van Weteringh van Voedselbanken Nederland.

"We zoeken daarom ook mensen die hun vakmanschap willen inzetten voor een ander: deskundige vrijwilligers met een groot hart."

Doordat de voedselbanken steeds meer huur moeten betalen voor hun panden, komen ze in financiële problemen:

1:59 Amsterdammers schrikken van verdwijnen voedselbank: 'We komen echt in de knoop nu'

Lastiger om mensen vast te leggen

Volgens Voedselbanken Nederland komt het tekort aan specialisten vooral doordat mensen zich minder vaak willen vastleggen op structureel vrijwilligerswerk. De combinatie met werk, studie en mantelzorg maakt dat lastiger. Mensen zoeken daardoor vaker naar flexibel vrijwilligerswerk.

Voedselbanken Nederland is daarom een wervingscampagne begonnen. Die richt zich vooral op werkenden tussen de 40 en 65 jaar, gepensioneerden en mensen die tussen twee banen in zitten of bezig zijn met re-integratie.