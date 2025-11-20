Geen 'beef or chicken' maar bingo en een bakkie: stewardessen helpen in verzorgingshuizen

Normaal vliegen ze de wereld rond, maar thuiswerken omdat je verkouden, zwanger of ziek bent kan als cabinepersoneel simpelweg niet. Bij KLM hebben ze een oplossing voor collega’s die nét niet fit to fly zijn, maar ook niet thuis willen zitten. Die helpen tegenwoordig een handje mee in verzorgingshuizen. Wat zes jaar geleden begon als een spontaan idee, is nu uitgegroeid tot een vaste ploeg die in drie steden actief is.

Voor cabin crew bestaat er geen “uurtje proberen” of thuiswerken: je vliegt mee, of niet. Initiatiefneemster Stella ging op zoek naar een manier waarop mensen ander werk konden doen. In 2019 startte ze een pilot. Geen zorgtaken, maar extra’s die bewoners vaak missen: koffie drinken, een praatje maken, samen naar buiten. Eén collega richtte zelfs een kleine schoonheidshoek in voor gratis gezichtsmassages.

Benefietdag

In Utrecht wordt donderdag bovendien een speciale benefietdag gehouden, georganiseerd door KLM’er Emma. Zij is onlangs bevallen en nog niet inzetbaar op langeafstandsvluchten. Met een sponsorloop, kraampjes en buurtactiviteiten proberen ze geld in te zamelen voor een duofiets, zodat bewoners weer samen naar buiten kunnen.

In drie steden worden inmiddels zo’n 75 medewerkers per dag ingezet. De medewerkers dragen niet altijd hun blauwe uniform. Maar ze starten hun dag wel met een korte briefing, net zoals voor een vlucht, en daarna gaan ze aan de slag. Bekijk in de bovenstaande video hoe ze te werk gaan.