Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Geen 'beef or chicken' maar bingo en een bakkie: stewardessen helpen in verzorgingshuizen

Werk

Gisteren, 23:02

Link gekopieerd

Normaal vliegen ze de wereld rond, maar thuiswerken omdat je verkouden, zwanger of ziek bent kan als cabinepersoneel simpelweg niet. Bij KLM hebben ze een oplossing voor collega’s die nét niet fit to fly zijn, maar ook niet thuis willen zitten. Die helpen tegenwoordig een handje mee in verzorgingshuizen. Wat zes jaar geleden begon als een spontaan idee, is nu uitgegroeid tot een vaste ploeg die in drie steden actief is.

Voor cabin crew bestaat er geen “uurtje proberen” of thuiswerken: je vliegt mee, of niet. Initiatiefneemster Stella ging op zoek naar een manier waarop mensen ander werk konden doen. In 2019 startte ze een pilot. Geen zorgtaken, maar extra’s die bewoners vaak missen: koffie drinken, een praatje maken, samen naar buiten. Eén collega richtte zelfs een kleine schoonheidshoek in voor gratis gezichtsmassages.

Benefietdag

In Utrecht wordt donderdag bovendien een speciale benefietdag gehouden, georganiseerd door KLM’er Emma. Zij is onlangs bevallen en nog niet inzetbaar op langeafstandsvluchten. Met een sponsorloop, kraampjes en buurtactiviteiten proberen ze geld in te zamelen voor een duofiets, zodat bewoners weer samen naar buiten kunnen.

In drie steden worden inmiddels zo’n 75 medewerkers per dag ingezet. De medewerkers dragen niet altijd hun blauwe uniform. Maar ze starten hun dag wel met een korte briefing, net zoals voor een vlucht, en daarna gaan ze aan de slag. Bekijk in de bovenstaande video hoe ze te werk gaan.

Lees ook

KLM-stewardessen mogen pumps verruilen voor sneakers
KLM-stewardessen mogen pumps verruilen voor sneakers
Verzorgingshuis vervult wens Rudie (89): boksen tegen Arnold Vanderlyde
Verzorgingshuis vervult wens Rudie (89): boksen tegen Arnold Vanderlyde
Robot als wandelmaatje: zo verandert zorginstelling in Eindhoven ouderenzorg
Robot als wandelmaatje: zo verandert zorginstelling in Eindhoven ouderenzorg

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.