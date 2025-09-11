Terug

Verzorgingshuis vervult wens Rudie (89): boksen tegen Arnold Vanderlyde

Vandaag, 17:05

De 89-jarige Rudie Verdonk heeft op zijn oude dag iets heel bijzonders gedaan. Hij had als grote wens om nog even een keer te boksen. En dat mocht hij doen in zijn zorgcentrum waar hij woont, in een heuse ring tegen niemand minder dan oud-Olympiër Arnold Vanderlyde.

"Na een poosje kwam ik erin", vindt Rudie na afloop. Hij heeft een speciaal gemaakt shirt aan en ook het zorgcentrum in Huis ter Heijde - waar hij woont - is helemaal aangekleed op het boksevenement. Met ballonnen in de vorm van bokshandschoenen en een bijna echte boksring vlak bij de ingang.

Onder luid gejuich kwamen Rudie en tegenstander Arnold Vanderlyde binnen. Het zorgcentrum biedt hun bewoners altijd de mogelijkheid aan om een laatste wens in vervulling te laten gaan. Voor Rudie was dat dus boksen.

Gek van boksen

"Toen hij het vertelde, dachten we dat hij van het padje af ging", lacht Rudies schoondochter. "Maar het was echt waar. Daarna werden we gebeld door het verzorgingstehuis." De zoon van Rudie vertelt dat zijn vader altijd al gek van boksen was. "Hij keek het tot vervelens toe op televisie, tot ergernis van mijn moeder."

Oud-Olympiër Arnold Vanderlyde vertelt na zijn drie rondes boksen tegen Rudie onder de indruk te zijn: "Als je dit op deze leeftijd nog aandurft, ben je echt een topper."

In de video bovenaan zie je hoe de bokswedstrijd verliep.

