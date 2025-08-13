Terug

Tegen de trend in: steeds vaker jonge boer aan het roer

Werk

Gisteren, 07:24

Het aantal jonge boeren is toegenomen. Volgens voorlopige cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is inmiddels een op de tien landbouwbedrijven in handen van iemand onder de 40 jaar. Dat komt neer op bijna 5000 jonge boeren die dit jaar aan het roer staan van een eigen bedrijf.

10 jaar geleden was dat aandeel nog 8 procent. De stijging is dus voorzichtig, maar opvallend in een sector waar al jarenlang wordt gesproken over het gebrek aan opvolgers.

Jonge boeren Tess en Sofie willen wel werken in Nederland, maar ze voelen zich genoodzaakt om naar het buitenland te vertrekken, vertelden ze eerder tegen Hart van Nederland:

Zussen Tess en Sofie willen boerin worden, maar niet in Nederland: ‘Ik voel me gedwongen om weg te gaan’
Zussen Tess en Sofie willen boerin worden, maar niet in Nederland: ‘Ik voel me gedwongen om weg te gaan’

Vooral tuinbouw

De tuinbouwsector blijkt het aantrekkelijkst voor jonge ondernemers. Daar is inmiddels 13 procent van de bedrijfshoofden jonger dan 40 jaar. Ook bij de zogenoemde hokdierbedrijven, zoals varkens- en pluimveehouders, ligt het aandeel jonge boeren relatief hoog, met 12 procent.

Toch blijft vergrijzing een grote uitdaging. Het aandeel boeren van 67 jaar of ouder is in de afgelopen 10 jaar gegroeid van 17 naar 21 procent. Vooral in de akkerbouw is de vergrijzing sterk zichtbaar: daar is bijna een op de drie boeren ouder dan 67.

Nederlandse land- en tuinbouwbedrijven zijn de afgelopen jaren steeds groter geworden. Grote bedrijven met een relatief hoge opbrengst hebben vaker een jong bedrijfshoofd of bedrijfsleider, ziet het CBS. Het aandeel oudere boeren is daar kleiner.

