‘Serieuze belangstelling’ voor overname noodlijdend e-bikebedrijf Stella

Er hebben zich al meerdere geïnteresseerden gemeld om e-bikebedrijf Stella over te nemen. Dat meldt bewindvoerder Frans van Oss aan de Stentor: "Er is belangstelling. Ook serieuze. Hoeveel zeg ik niet, dan laat ik mij te veel in de kaart kijken."

Eerder deze week maakte Blokker ook bekend uitstel van betaling te hebben aangevraagd, zo zie je in bovenstaande video.

Stella vroeg dinsdag uitstel van betaling aan na jaren van oplopende verliezen. Door de financiële problemen dreigen ongeveer 450 medewerkers van het e-bikebedrijf hun baan te verliezen. Uitstel van betaling mondt vaak uit in een faillissement, maar niet altijd.

Totale uitverkoop

Wat er precies met het bedrijf gaat gebeuren, is nog niet duidelijk. Van Oss: "Het kan heel snel uitdraaien op een faillissement met totale uitverkoop, er kan een gehele of gedeeltelijke overname plaatsvinden of een doorstart na het faillissement. Wat het wordt, moeten de komende dagen leren.’’