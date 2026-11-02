Rouwenden voelen zich onder druk gezet, CNV pleit voor wettelijk rouwverlof

Een naaste verliezen is altijd zwaar. Rouwen is dan ook een lang en emotioneel proces. Toch gaan veel mensen al snel weer aan het werk. Uit onderzoek blijkt dat 30 procent van de ondervraagden de druk voelt om snel weer aan het werk te gaan. Eén op de tien krijgt zelfs een burn-out. Het CNV pleit er daarom voor dat rouwverlof wettelijk wordt geregeld.

Joke Roelfsema weet precies hoe het is om iemand te verliezen. Zij verloor haar zoon door een noodlottig ongeval. Tegenwoordig is ze rouwcoach. "Het was zo heftig toen mijn zoon overleed. Ik wist niet meer wie ik was, hoe ik in het leven moest staan en of ik nog wilde werken. Ik kreeg ontzettend veel ondersteuning van mijn leidinggevende. Zij gaf mij zoveel ruimte dat ik langzaam weer terugkwam. Misschien wel sneller dan ik had gedacht."

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Rouwen kost energie

"Rouwen is geen ziekte, maar je kan er wel behoorlijk ziek van worden. Ik heb ook geleerd dat je niet iemand kan helpen met zijn of haar gevoel, maar er is wel een nieuwe weg om naar iets nieuws te kijken met je verlies", vertelt rouwcoach Joke. "Ik zie echter dat werkgevers denken: wanneer kan die weer inplannen. Maar kijk eerst hoe het met iemand gaat. Houd wekelijks contact. En daarmee leg je een basis voor het luisteren naar de behoefte van mensen."

Toch ziet zij ook dat mensen al snel weer aan het werk willen. "Maar ze kunnen de verantwoordelijkheid nog niet dragen dat ze alles alweer kunnen. Het is dus belangrijk dat je naar je lichaam luistert. Rouwen kost zoveel energie. Je loopt met een lege batterij die je steeds weer moet opladen."

Wettelijk verlof

Volgens de rouwcoach kan wettelijk rouwverlof ervoor zorgen dat rouwen serieuzer wordt genomen. "Bij een geboorte hebben we al zoveel geregeld, maar als je doodgaat is er niks geregeld. Zo'n wet is ook een fijne houvast voor de werkgever en degene die het meemaakt. En zorg er dan niet voor dat er vaste dagen zijn, omdat iemand misschien meer of minder nodig heeft dan de ander. Het is vooral belangrijk dat je ruimte krijgt om te rouwen."