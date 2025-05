Kabinet komt met strengere regels voor influencers met kinderen

Het kabinet komt met strengere regels voor vloggers en influencers die hun kinderen laten meedoen aan filmpjes waarmee zij geld verdienen op social media. "Moderne kinderarbeid" ligt op de loer, waarschuwt staatssecretaris Jurgen Nobel (Sociale Zaken). "Kinderen horen geen verdienmodel te zijn."

Nobel zegt te begrijpen "dat mensen het leuk vinden om via sociale media een kijkje te krijgen in het leven van anderen", maar vreest dat het ten koste gaat van het welzijn van kinderen als daarbij het hele gezin wordt tentoongesteld. Hun psychisch welbevinden en ontwikkeling kunnen eronder lijden als zij door zoveel mensen worden bekeken. Ook zijn er zorgen over privacy en onlinemisbruik van beelden van kinderen.

Wie kinderen wil laten meedoen aan commerciële filmpjes, moet daar nu al een ontheffing voor vragen. Voor de Arbeidsinspectie is deze regel evenwel lastig te handhaven, omdat door de sterke toename van het aantal 'vlogfamilies' de scheidslijn tussen hobby en werk veel dunner is geworden.

Vloggende ouders

Daarom gaat de ontheffingsplicht straks ook gelden voor bijvoorbeeld vloggende ouders. Deze aanscherping moet de handhaving makkelijker maken. En doordat kinderen die dit werk doen dan in beeld komen bij de Arbeidsinspectie, kan die naar verwachting beter optreden bij eventuele misstanden

Nobel wil ook betere voorlichting om ouders bewust te maken van de risico's die hun kinderen lopen als zij zo vaak in beeld zijn. Maar dat is volgens de VVD-bewindsman niet voldoende. Ook strengere regels en hogere boetes zijn noodzakelijk, schrijft hij aan de Tweede Kamer.

