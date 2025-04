De Bellinga's na BOOS-uitzending: 'Geloof niet alles wat je leest'

De populaire vlogfamilie De Bellinga’s heeft donderdag voor het eerst gereageerd op de felle kritiek die ze kregen in een aflevering van het online programma BOOS. Daarin trok presentator Tim Hofman aan de bel over vloggers die hun kinderen voortdurend in beeld brengen, met De Bellinga’s als opvallend voorbeeld.

Volgens Hofman en verschillende experts kunnen kinderen die veel op internet verschijnen geseksualiseerd worden door foute kijkers, en zou het ook schadelijk zijn voor hun mentale gezondheid. De familie Bellinga – bestaande uit vader Daniel, moeder Fara en hun vijf kinderen – liet destijds weten niet te willen reageren. Inmiddels doet moeder Fara dat wel, in hun nieuwste vlog: "Wij hebben geen verantwoording aan de rest van de wereld af te leggen wat wij met ons leven en onze kinderen doen."

"Geloof niet alles wat er over ons geschreven wordt." Moeder Fara

Het gezin, dat momenteel op wereldreis is, heeft op YouTube ruim 730.000 abonnees. De kinderen krijgen onderweg thuisonderwijs. Fara benadrukt dat ze zich weinig aantrekken van de kritiek: "Natuurlijk zijn er altijd mensen die erover vallen, die er wat van vinden, die vooroordelen hebben."

Ze wijst er ook op dat het gezin vaker negatief in het nieuws komt. "Geloof niet alles wat er over ons geschreven wordt in medialand. Want dat hebben we de afgelopen jaren wel gemerkt, dat er van alles over ons verschijnt."

Discussie na uitzending

De aflevering van BOOS riep veel discussie op over kindvloggers en de rol van ouders daarin. Diverse deskundigen wezen op de risico’s van dit soort zichtbaarheid op jonge leeftijd. Desondanks lijkt het gezin Bellinga hun vlogleven onverminderd voort te zetten.

ANP