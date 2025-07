Vakantie? Niet voor deze bedrijven: zomer is juist topdrukte

Je merkt het op de snelweg, in de supermarkt en in het openbaar vervoer. Bijna heel Nederland lijkt nu vakantie te hebben. Maar waar veel Nederlanders nu heerlijk van de zon genieten (in het buitenland), is dit niet voor iedereen weggelegd. Voor sommige beroepen is juist deze periode drukker dan ooit.

Zoals bijvoorbeeld bij Van Dijk in Kampen, een bedrijf waar boekenpakketten voor middelbare scholieren wordt gemaakt. Hans Peter van Uffelen: "Het is hier topdrukte deze periode, juist terwijl de rest van het land op vakantie is. Dit is de periode dat alle boekenpakketten moeten worden klaargemaakt en geleverd."

Het bedrijf maakt de pakketten op locatie en levert die vervolgens af bij de scholieren thuis. "Of we brengen het naar de scholen. We leveren in totaal 9 miljoen boeken aan 500.000 leerlingen in Nederland en Vlaanderen. We doen dat met 200 uitzendkrachten, alleen in de zomer is het hier zo druk."

Zomerstop

Niet alleen het onderwijs ligt nu natuurlijk stil, ook veel sportinstellingen houden een zomerstop. Waar het personeel zich nu ook een slag in de rondte werkt, is Sika Pulastic Sportvloeren in Deventer. "Ik werk hier nu al 24 jaar en het is elk jaar hetzelfde liedje, van week 28 tot 36 moet het echt gebeuren", vertelt Wiljan. "De piek is gigantisch. Gymzalen van scholen, sportzalen, grote sporthallen. Allemaal willen ze nu het onderhoud, of renovatie."

Het bedrijf heeft 16 mensen in dienst. "We hebben natuurlijk liever niet dat mensen nu vakantie nemen. Maar medewerkers met kinderen, die kunnen niet anders. Het is wel zo dat we medewerkers die niet op vakantie gaan nu financieel stimuleren."