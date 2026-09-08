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Ophef over billboard met 'Een lul verdient meer!' langs A2

Werk

Vandaag, 17:21

Een gigantisch billboard langs de A2 bij Vianen zorgt dinsdag voor ophef. De tekst van de advertentie luidt: 'Een lul verdient meer!'. Burgemeester Sjors Fröhlich is er niet over te spreken. Hij vindt de woordkeuze onfatsoenlijk en hoopt dat de advertentie snel verdwijnt. Het bedrijf achter de campagne laat in een persbericht weten dat het met de opvallende tekst aandacht wil vragen voor loontransparantie.

Fröhlich is niet blij met het billboard. "We doen allemaal ons best om in het publieke debat en in de openbare ruimte normaal en fatsoenlijk met elkaar om te gaan. We doen ons best onze kinderen geen scheldwoorden te leren", zo schrijft hij op X.

Hij hoopt dan ook dat de advertentie snel verdwijnt: "Ik heb niks tegen een scherpe campagne, ben geen watje en zoek soms zelfs ook de randjes op. Maar we hebben met z'n allen toch een verantwoordelijkheid om ook de openbare ruimte (letterlijk en figuurlijk) netjes te houden. Call me een fatsoensrakker, maar ik hoop dat deze uiting snel verdwijnt."

Maar wat vinden mensen op straat hier eigenlijk van? Dit zie je in de bovenstaande video.

Bewustwording aanwakkeren

"De zin op het billboard is bedoeld om je even stil te laten staan. Niet omdat wij vinden dat je met grof taalgebruik een maatschappelijke discussie moet voeren, maar omdat dit onderwerp voor veel ondernemers nog ver weg voelt en we een ingang willen creëren om die bewustwording aan te wakkeren", zegt Marc van Gaal, expert bij Van Spaendonck, in het persbericht.

Door Redactie Hart van Nederland

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