'Mannen krijgen veel vaker loonsverhoging dan vrouwen'

Bij een goede beoordeling krijgen mannen vaker loonsverhoging toegekend dan vrouwen. Dat stelt vakbond CNV op basis van een enquête onder ruim 2600 werkenden.

CNV-voorzitter Piet Fortuin spreekt van bizarre resultaten en roept werkgevers op om een einde te maken aan deze oneerlijke behandeling. "Zeker in een tijd waarin vrouwen hoger opgeleid zijn en steeds vaker hogere management- of bestuursfuncties bekleden. Het is achterhaald dat vrouwen op salarisgebied zo worden achtergesteld."

'Beter onderhandelen'

Volgens de bond ontvingen de mannen in kwestie 2,5 keer vaker een loonsverhoging dan vrouwelijke werknemers die eveneens een goede beoordeling hadden. Daarnaast kregen de mannen uit het onderzoek het afgelopen jaar bijna twee keer zo vaak als vrouwen extra loonsverhoging, bovenop de verhoging die ze volgens hun cao zouden krijgen.

CNV vroeg de respondenten ook hoe succesvol ze waren met het zelf om loonsverhoging vragen. Van de mannen die dit deden, kreeg 44 procent dit ook toegekend. Vrouwen die loonsverhoging vroegen, kregen dit in slechts 32 procent van de gevallen toegekend. "Vaak legt men de schuld van de loonkloof bij vrouwen: ze zouden beter moeten onderhandelen en assertiever moeten zijn", geeft Fortuin aan. Dat is volgens hem onterecht, omdat uit dit onderzoek zou blijken dat mannen automatisch meer bevoordeeld worden.

ANP