Vrouwen werken vanaf vandaag (symbolisch) de rest van het jaar gratis

Vrouwen werken vanaf donderdag symbolisch de rest van het jaar gratis. Want vrouwen verdienen gemiddeld gezien een stuk minder dan mannen: 13 procent. En dat is ook precies het percentage dagen tot het einde van het jaar. Dat breekpunt is moeilijk weer in te halen.

Volgens zakenvrouw Annemarie van Gaal komt dat onder meer omdat vrouwen vaker deeltijd werken. "Ook al ingegeven door het feit dat ze vaak een aantal jaren uit de running zijn vanwege kleine kinderen", vertelt ze tegen Hart van Nederland. "Zo krijg je iedere keer een soort breekpunt in je salarisopbouw." Daarnaast zouden mannen volgens Van Gaal veel beter kunnen onderhandelen.

Van Gaal denkt dat bedrijven vaker het salaris van hun mannelijke en vrouwelijke collega's moeten vergelijken en, waar mogelijk, gelijkstellen. Ook ligt volgens de zakenvrouw een rol voor de overheid. Zo zouden zij kinderopvang toegankelijker moeten maken zodat meer ouders voltijd kunnen werken.

Niet werken

Het CBS meldt in de Emancipatiemonitor 2024 dat vrouwen tussen de 15 en 65 jaar vorig jaar twee keer zo vaak als mannen geen betaald werk hadden. Deze vrouwen volgden op dat moment geen onderwijs en waren ook niet actief op zoek naar een betaalde baan.

Het CBS zegt verder dat een derde van alle niet-werkende vrouwen onder bepaalde voorwaarden wel betaald zou willen werken. De meest genoemde voorwaarden zijn een baan met de gewenste uren (17 procent), het (beter) kunnen afstemmen van de werktijden op het privéleven (15 procent) en een baan dichter bij huis (13 procent). Ziekte of arbeidsongeschiktheid is de voornaamste reden voor het niet-werken bij zowel vrouwen als mannen.

Hart van Nederland/ANP