Openheid over salaris? Veel Nederlanders moeten er niet aan denken

Het met je collega's over je salaris praten is voor veel Nederlanders nog altijd een taboe, terwijl er volgend jaar toch verandering in gaat komen als de nieuwe regels rond loontransparantie van kracht worden. Daar schrijft De Telegraaf over. Uit een enquête van hr- en salarisplatform Deel onder ruim 1100 werkenden blijkt dat de meerderheid niet staat te springen om hun loon met anderen te delen. "Ik wil mijn salaris privé houden", klinkt het regelmatig.

Vanaf 1 juni moeten bedrijven werknemers de mogelijkheid geven om loonverschillen te controleren bij collega's met vergelijkbaar werk. De maatregel komt voort uit een Europese richtlijn die ongelijke beloning moet aanpakken. Nederland voert die regels pas vanaf 1 januari volgend jaar in. Werkgevers zeggen dat ze te weinig tijd hebben om alles te regelen en vrezen extra administratie.

Angst voor scheve gezichten op de werkvloer

De nieuwe regels moeten werknemers helpen om makkelijker aan te tonen dat ze te weinig verdienen. Volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek verdienden vrouwen in 2024 gemiddeld 6,1 procent minder dan mannen, zelfs na correctie voor zaken als opleiding, ervaring en werkuren. In sommige sectoren ligt dat verschil nog hoger.

Toch ziet een groot deel van de werknemers weinig voordelen in meer openheid. Zes op de tien ondervraagden zeggen geen behoefte te hebben om salarissen van collega's te kennen. Nog geen kwart wil het eigen loon delen. Vooral de angst voor jaloezie en spanningen op de werkvloer speelt mee.

Bijna 60 procent zegt zelfs uit te kijken naar een andere baan als blijkt dat salarisverschillen oneerlijk zijn. Een deel van de werknemers zegt collega's niet te waarschuwen als zij minder verdienen. "Ik heb er zelf ook voor moeten vechten", zegt bijna 40 procent van de ondervraagden.