Negen op de tien werkzoekenden willen eerst een potentiële werkgever leren kennen voordat ze solliciteren. Ze willen weten hoe de sfeer is, met wie ze gaan samenwerken en of het werk bij hen past. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van UWV onder ruim 3600 werkzoekenden.

Vooral een meeloopdag spreekt veel werkzoekenden aan. Ook kennismakingsgesprekken, rondleidingen en open dagen zijn populair. Volgens UWV kijken mensen niet alleen naar vacatures en functie-eisen, maar vinden ze ook de werkomgeving, bedrijfscultuur en een persoonlijke klik belangrijk.

Op ruim tweehonderd locaties

Woensdag konden honderden werkzoekenden alvast een kijkje achter de schermen nemen tijdens de Nationale Werkbezoekdag. Op ruim tweehonderd locaties openden werkgevers hun deuren, zonder dat bezoekers meteen hoefden te solliciteren.

Ook op Schiphol konden werkzoekenden ontdekken hoe het is om daar te werken. Hoe dat eraan toeging, zie je in de video hierboven.