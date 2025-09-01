Terug

Nieuwe baan na de vakantie? September is de populairste sollicitatiemaand

Werk

Gisteren, 13:48

Na de zomervakantie wordt het druk op de arbeidsmarkt. Waar januari jarenlang dé maand was om massaal te solliciteren, is september inmiddels de nieuwe topper. Dat meldt de Telegraaf op basis van cijfers van Nationale Vacaturebank, die keek naar 1,4 miljoen vacatures in 2024.

Volgens directeur Sharita Boon gebruiken veel mensen hun vakantie om na te denken over hun loopbaan. "Zodra de vakantie voorbij is, scherpen ze hun cv aan en gaan ze op zoek", vertelt ze aan de krant. Ook bedrijven starten vaak nieuwe projecten na de zomer, waardoor er meer vacatures vrijkomen.

Sollicitatie-expert Wendy Goudzwaard ziet dat werknemers bewuster nadenken over hun werk-privébalans. "Als je op het strand ligt, is het een ideaal moment om te reflecteren en daarna ook door te pakken." De krappe arbeidsmarkt zorgt er bovendien voor dat mensen sneller solliciteren op een moment dat hén goed uitkomt.

Meeste kansen

Opvallend genoeg is het voorjaar voor sollicitanten vaak nog gunstiger. In mei stonden er vorig jaar veertig procent meer vacatures open dan in september. "In het voorjaar hebben bedrijven hun jaarplannen en budgetten rond", legt Boon uit. "Dat geeft ruimte om nieuwe mensen aan te nemen."

Goudzwaard waarschuwt dat het niet alleen draait om timing. Volgens haar doen zowel werkgevers als werkzoekenden er goed aan om continu actief te blijven. "Als je pas solliciteert als er een vacature online staat, heb je misschien wel concurrentie van vijftig anderen. Beter is het om continu te oriënteren: bel eens een bedrijf op, ga netwerken, misschien een keer ergens meelopen."

