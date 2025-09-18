Terug

Weer nét iets meer werklozen in Nederland

Werk

Vandaag, 10:03

De werkloosheid is in augustus licht gestegen ten opzichte van juli, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Afgelopen maand zat 3,9 procent van de beroepsbevolking zonder betaald werk. In juli was dat 3,8 procent. Gemiddeld nam het aantal werklozen in de afgelopen drie maanden met 5000 per maand toe.

In augustus waren er 401.000 werklozen. De stijging van de werkloosheid komt volgens het CBS doordat meer mensen op zoek gingen naar werk, maar dat niet direct vonden. De werkloosheid onder 45-plussers steeg afgelopen maand naar 2,5 procent. Dat is het hoogste niveau sinds december 2022. Daarna daalde het tot 2,1 procent in december 2024, en sindsdien neemt het weer toe.

Onder 25- tot 45-jarigen was het aandeel werklozen in december 2024 3 procent en steeg daarna tot 3,3 procent in augustus dit jaar. Onder 15- tot 25-jarigen schommelde de werkloosheid wat meer in de afgelopen maanden. Deze was met 8,6 procent in augustus iets lager dan in december 2024.

Steeds meer mensen kort werkloos

Het UWV registreerde eind augustus 187.400 lopende WW-uitkeringen. Dat zijn er 200 minder dan de maand daarvoor. Er kwamen in augustus 21.800 uitkeringen bij en 22.100 uitkeringen werden gestopt.

Het CBS meldde ook dat er in het tweede kwartaal van dit jaar 378.000 werklozen waren. Dat is meer dan drie jaar eerder. In het tweede kwartaal van 2022 waren dat er 329.000. De stijging komt volgens het statistiekbureau niet vanwege langdurig werklozen. Er zijn vooral meer werklozen die korter dan een jaar werk zoeken. Steeds meer mensen betreden de arbeidsmarkt zonder direct een baan te vinden. In het tweede kwartaal van 2025 waren er 320.000 mensen kort werkloos, tegen 249.000 drie jaar eerder.

ANP

