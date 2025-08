CNV wil jaar lang verlof voor kersverse ouders: druk op opvang moet omlaag

Vakbond CNV stelt voor dat jonge vaders en moeders een jaar lang verlof krijgen na de geboorte van hun kind. Dat meldt het AD. Het idee is om zo de enorme druk op de kinderopvang te verlichten. Die is de laatste jaren namelijk flink toegenomen, blijkt uit cijfers van het CBS. Voor het eerst gingen vorig jaar meer dan een miljoen kinderen minstens één keer naar de opvang.

De groep kinderen die recht heeft op opvang is al jaren ongeveer even groot, maar het gebruik ervan stijgt snel. Volgens een recente prognose van onderzoeksbureau ABF dreigt het tekort aan opvangplekken verder uit de hand te lopen, vooral als de kabinetsplannen om opvang grotendeels gratis te maken doorgaan. In sommige regio’s, zoals het Gooi, kan het tekort zelfs negen keer groter worden.

In Friesland en Zuid-Limburg dreigt het tekort aan personeel het grootst te worden, met elk een verwacht tekort van 1500 medewerkers. Ed Buitenhek, die al dertig jaar adviseur is op dit gebied, ziet het somber in, zegt hij tegen de krant: "Het aantal mbo’ers dat een diploma haalt daalt, en werkgevers gaan steeds harder met elkaar concurreren."

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Jaar lang ouderschapsverlof

Volgens CNV-bestuurslid Daniëlle Woestenberg is het daarom tijd voor een radicale maatregel. Zij pleit voor een jaar lang ouderschapsverlof, gelijk verdeeld over vaders en moeders. In Zweden bestaat zo’n model al, waarbij ouders samen 480 dagen verlof kunnen opnemen, grotendeels doorbetaald. "Zo krijgen ouders meer tijd met hun baby én daalt de vraag naar kinderopvang", zegt Woestenberg tegen het AD.

Ook Buitenhek ziet dat zo’n verlofmaatregel verlichting kan geven. Maar hij waarschuwt dat de oplossing ook elders problemen veroorzaakt. "Andere sectoren kunnen dan juist weer met personeelstekorten komen te zitten. De vraag is of dat het waard is."