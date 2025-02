Kinderen steeds vaker niet 'schoolrijp', is peuterconsulent de oplossing?

Veel basisscholen in Den Haag signaleren steeds vaker leerachterstanden bij kinderen, omdat steeds meer kinderen niet "schoolrijp" zijn. Wethouder Hilbert Bredemeijer reageerde hierop door voorscholing vanaf 1 januari 2024 gratis aan te bieden. Ondanks deze maatregel blijkt het nog lastig om ouders, vooral met een migratieachtergrond, te bereiken. Daarom worden negen peuterconsulenten ingezet die actief de wijken ingaan om ouders te informeren en te ondersteunen bij het aanmelden van hun kinderen voor de voorschool.

Voorscholing is een educatief programma voor kinderen van 2,5 tot 4 jaar dat hen voorbereidt op de basisschool. Het programma richt zich vooral op taalontwikkeling en het bevorderen van sociale vaardigheden. Wethouder Bredemeijer hoopt met de gratis voorscholing kinderen beter voor te bereiden op school en tegelijkertijd de druk op het onderwijs te verlichten.

Monique van der Vlist van JongLeren merkt op dat veel ouders terughoudend zijn om hun kinderen aan te melden voor voorscholing. "De angst voor de complexiteit van kinderopvangtoeslagen, vooral na de toeslagenaffaire, speelt hierbij een rol", zegt ze.

Vertrouwensrelatie

"De peuterconsulenten, in dienst van de gemeente, zijn actief in de stad om ouders te benaderen, bijvoorbeeld in speeltuinen en moedergroepen. Ze geven voorlichting over voorscholing, helpen met inschrijven en vinden de dichtstbijzijnde voorschool", aldus van der Vlist.

Peuterconsulent Nietacha Soekhai vindt haar werk geweldig omdat ze een echt verschil kan maken. "Mijn drijfveer is dat ik wil dat elk kind gelukkig is. Ik zag mezelf meteen ouders aanspreken", zegt Soekhai. In haar wijk hebben veel ouders een migratieachtergrond, en voor hen is het idee dat hun kinderen al vanaf 2,5 jaar naar de voorschool kunnen, vaak een verrassing. "9 van de 10 ouders spreken een andere taal, zoals Pools of Bulgaars. In hun thuislanden gaan kinderen vaak pas vanaf 7 jaar naar school," legt Soekhai uit.

Ze benadrukt dat het werken met ouders geduld en het opbouwen van vertrouwen vereist. "Het begint met kleine stappen: een glimlach, een goedemorgen, en daarna pas een gesprek. Hoe vaker ze je zien, hoe vertrouwder je wordt. Het kost tijd, maar uiteindelijk kun je hen helpen hun kinderen een goede start te geven", aldus Soekhai.

Onderwijssysteem aanpassen

Joli Luickx van de landelijke oudervereniging wijst op de toenemende groep thuiszitters, kinderen die leerplichtig zijn maar geen onderwijs volgen. Volgens haar ligt de focus echter te veel op cijfers en de problemen van kinderen. Ze is niet tegen voorschoolse opvang, maar vraagt zich af of het onderwijssysteem nog goed aansluit bij de veranderende maatschappij.

"Basisscholen klagen over leerachterstanden, maar de maatschappij is diverser geworden. Het onderwijssysteem zou zich daaraan moeten aanpassen," zegt Luickx.

Goede start voor alle kinderen

In een reactie aan Hart van Nederland benadrukt staatssecretaris Mariëlle Paul van Onderwijs en Emancipatie dat ieder kind recht heeft op een goede start. "Gemeenten zijn hierbij heel belangrijk, want die weten het beste welke kinderen (in welke wijken) het meest gebaat zijn bij voorschoolse educatie en hoe zij het beste kunnen worden bereikt. Zij zijn er dan ook zelf voor verantwoordelijk om de kinderen die het nodig hebben, naar de voorschool te trekken. Gemeentes hanteren hierin verschillende aanpakken. Ik vind het mooi om te zien dat Den Haag hier zo hard aan werkt.

"We zien tegelijkertijd dat het niet alle gemeenten lukt om alle kinderen die het nodig hebben te bereiken. Daarom laat ik onderzoeken of een verplichting helpt om juist deze kinderen deel te laten nemen. Ook laat ik onderzoeken of het helpt om de leerplicht te verlagen naar vier jaar. De resultaten verwacht ik later dit jaar", aldus de staatssecretaris.