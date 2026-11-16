De muizenplaag die grote delen van Nederland teistert, brengt boeren in ernstige financiële problemen. Melkveehouder Jelle Jan Sijbrandij ziet zijn weilanden veranderen in kale vlaktes. Van zijn 130 hectare grond is bijna 80 hectare verwoest. De schade loopt volgens hem op tot zeker 100.000 euro. "Door de kosten voor het inzaaien zijn we bijna failliet."

De veldmuizen vreten de wortels van het gras kapot. Daardoor heeft Jelle Jan straks onvoldoende voer voor zijn koeien. "We missen waarschijnlijk twee oogsten", vertelt hij aan Hart van Nederland.

Duizenden hectares aangetast

Volgens landbouworganisatie LTO was eind september op satellietbeelden van Wageningen University & Research (WUR) schade zichtbaar aan ongeveer 18.000 hectare grasland. Vooral Friesland en de Alblasserwaard zijn zwaar getroffen.

LTO waarschuwt dat sommige boeren hierdoor in financiële problemen kunnen komen. Een schadevergoeding is er momenteel niet. Boeren draaien zelf op voor de kosten van extra veevoer en het herstellen van hun weilanden. LTO pleit voor financiële steun en soepelere regels voor getroffen boeren. De provincie Fryslân onderzoekt welke hulp mogelijk is en komt uiterlijk in februari met een voorstel.