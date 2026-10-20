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Meerdere muizen vastgeplakt aan straat in Den Haag

Dieren

Vandaag, 14:20

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Een lugubere vondst in Den Haag dinsdag: daar zijn Bij de Westermolens meerdere muizen gevonden die met boterhamzakjes aan de straat en het fietspad waren vastgeplakt. De politie kwam af op een melding van dierenmishandeling en trof de muizen volgens een correspondent aan op de locatie.

Sommige muizen leefden nog en zijn meegenomen naar het politiebureau. De dierenambulance kijkt daar of de dieren nog gered kunnen worden. Wie de muizen heeft vastgeplakt, is nog niet bekend. De politie heeft de straat inmiddels helemaal schoongemaakt.

Door Redactie Hart van Nederland

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