Marktkooplui willen liever niet dat je pint: 'Toekomst van markt staat op het spel'

Contant geld zien we de afgelopen jaren een stuk minder. De kleine ondernemer, zoals op de markt, zijn daar niet altijd even blij mee. Elke kleine pinbetaling zorgt namelijk voor extra kosten.

"Wij hebben liever cash en zeker ook bedragen onder de 10 euro. De kosten zijn gewoon te hoog", zegt Nel Kames, voorzitter van Centrale Vereniging Ambulante Handel, afdeling Haaglanden. Haar zoon werkt op de markt in Den Haag. "Je betaalt voor de huur van je pinapparaat, de aanschaf van dat apparaat, de kosten per transactie. Je bent gemiddeld snel al 20 cent per aankoop kwijt."

200 euro

Voor Nels betekent dat al snel 200 euro per maand. "Dat is best een pittig bedrag, dat gaat van onze winst af." Daarom zijn er volgens Nel ook ondernemers die gewoon zeggen: wij doen niet mee aan pinnen. "Ik denk dat in heel Nederland marktkooplui er hetzelfde instaan. Het wordt ons allemaal te duur. Alles is al duurder geworden. Als dit niet gaat veranderen, kan dat het einde van de markt betekenen."

Ook een andere ondernemer op de markt van Den Haag is ontevreden. "Wij zijn een heel klein bedrijfje dat een aardig percentage betaalt over pinbetalingen. Daarnaast is onze winstmarge veel kleiner omdat mensen verwachten dat het op de markt veel goedkoper is dan in een winkel. Voor ons is dit gewoon minder", vertelt ze. "We zijn geen supermarkt met honderd vestigingen. Van een paar sokken van 3 euro gaat 4 tot 5 procent naar de pinpartij. Dat is echt wel hoog."

Meegaan met de tijd

Een andere ondernemer is ook niet blij met de pintransactiekosten, maar snapt het wel. "Per transactie zijn we gemiddeld 50 cent kwijt en dat kan ik eigenlijk niet missen. Maar je hebt geen keuze, het is 2024 en je moet met de tijd meegaan anders mis je klanten", vertelt hij. "Liever minder verdienen dan dat je klanten verliest."

Cash is eigenlijk door de jaren heen duurder geworden en pinnen goedkoper. Dat komt omdat er in cash heel veel verborgen kosten zitten. Miriam Osten

Volgens Miriam Osten, hoofd communicatie bij Betaalvereniging Nederland, hebben de marktkooplui het bij het verkeerde eind. Betalen met contant geld is juist duurder dan pinnen, vertelt ze. "Cash is eigenlijk door de jaren heen duurder geworden en pinnen goedkoper. Dat komt omdat er in cash heel veel verborgen kosten zitten. Je moet geld tellen, ophalen, wisselgeld moet bestaan, je moet een apparaat hebben om biljetten te controleren op echtheid, ga maar door. Die kosten heb je niet als je pint."

Kosten nekken je

Toch begrijpt ze wel dat dit voor de ondernemer minder goed te zien is. "Er zitten veel kosten in cash waar je als ondernemer geen zicht op hebt. Maar als er contant wordt afgerekend, ben je gewoon echt meer kwijt als kleine ondernemer." Nel herkent dit helemaal niet. "Zo zien wij het helemaal niet. Wij hebben liever cash. De kosten nekken je gewoon."

Miriam heeft wel nog een tip voor de ondernemers. "Ik zou de marktkooplui aanraden om samen te werken, en dan samen te kijken: welke bank of betaalinstelling heeft de beste aanbieding? Hoe groter je bent, hoe meer je kunt onderhandelen en lagere prijzen bij pintransacties krijgen."