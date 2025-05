Markten in de knel door tekort aan kraamverhuurders

Markten dreigen steeds kleiner te worden omdat er een tekort is aan marktkraamverhuurders. Dat speelt bijvoorbeeld in de omgeving Volendam. De markten zullen daar volgend jaar uitdunnen omdat een bijna honderd jaar oud familiebedrijf niemand kan vinden die om 4.00 uur wil beginnen alle kramen klaar te zetten.

De typische Nederlandse weekmarkten hebben last van de ontwikkeling dat steeds minder bedrijven de kramen kunnen plaatsen. In de coronaperiode zijn veel van deze kraamverhuurders gestopt en de bedrijven die er nog zijn, kunnen vaak geen opvolgers vinden.

Paul en Erik Modder uit Purmerend zijn de kleinzonen van de oprichter van hun bedrijf. De broers willen er volgend jaar mee stoppen en als ze niemand vinden die de boel wil overnemen, is dat een probleem voor de weekmarkten in de regio. "We hebben ons bedrijf nu een jaar te koop staan", aldus Erik Modder. "We hebben wel een paar reacties, maar niemand die het doet."

Bakkie met marktkooplui

Modder heeft daar wel een verklaring voor. Jongeren staan niet te trappelen, want: "Het is hard werken, je begint al heel vroeg en vaak ben je pas laat klaar. Ook in de weekenden. Jongeren willen een baan van negen tot vijf. Ze zijn opgegroeid met de telefoon en willen bureauwerk doen."

En dat terwijl Modder zelf juist zo geniet van het harde werken in de buitenlucht. "Als je daarvan houdt is het ideaal. Je bent lichamelijk bezig. Maar het contact met de mensen is het belangrijkst. We drinken altijd een bakkie met de marktkooplui, je kent ze allemaal."

Ook slager Bertus Tiems, 67 jaar, uit Zwolle heeft moeite om een opvolger te vinden. Meer ambachtsbedrijven verdwijnen omdat er weinig interesse is in deze beroepen:

1:33 Ook slager Bertus vindt geen opvolger, en klanten vinden het jammer

De overkoepelende brancheorganisatie van het marktwezen herkent het probleem van de marktkraamverhuurders. Voorzitter Louise Wesselius denkt zelfs dat de markt zoals we die nu kennen, zal verdwijnen. "We zijn in Nederland bekend om de markt met allemaal dezelfde kramen die voor de kooplui worden neergezet. We zijn het enige land in Europa dat marktverhuurbedrijven heeft."

Niet tot 67ste

Sommige marktkooplui doen het daarom anders, zegt Wesselius. "We zien dat marktkooplui eigen spullen gaan neerzetten: partytenten, tafels of eigen kramen. Of gemeenten schaffen zelf kramen aan die door gemeentemedewerkers worden geplaatst. De bezoekersaantallen lopen namelijk niet terug. Zoals mijn opa zei: door alle culturen en eeuwen heen hebben er altijd markten bestaan."

Voor de regio waarin de gebroeders Modder opereren is nog de vraag hoe het gaat aflopen met de kramen voor de marktkooplui. Maar Erik ligt er niet wakker van. "We moeten ergens een knoop doorhakken, we vinden het honderdjarig bestaan het moment om te zeggen: we stoppen. Je wordt nou eenmaal ouder en fysiek minder capabel. Ik ga dit niet doen tot mijn 67ste."