Kaat (35) vreest voor sieradenbedrijf door nieuwe Europese verpakkingsregels

Een paar sieraden versturen naar klanten in het buitenland kan kleine ondernemers straks honderden tot duizenden euro's per jaar kosten. Dat vreest goudsmid Kaat van Doremalen (35) uit het Brabantse Kaatsheuvel. Door nieuwe Europese verpakkingsregels dreigt haar sieradenbedrijf financieel in de knel te komen. Ze trekt daarom aan de bel in Den Haag en hoopt dat de regels worden aangepast.

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Samen met haar partner Huib Stawski (35) runt Kaat sieradenatelier Wolfstone vanuit hun eigen huis. Op zolder maken ze onder meer trouwringen en andere sieraden, die ze vervolgens aan de keukentafel inpakken voor klanten in binnen- en buitenland. Vooral bestellingen uit landen als Duitsland, België en Frankrijk zijn belangrijk voor hun inkomsten. Maar juist die buitenlandse verkopen dreigen door de nieuwe regels een stuk duurder te worden voor het stel.

Honderden euro's per land

De Europese regels zijn bedoeld om verpakkingsafval terug te dringen. Volgens Kaat moeten ondernemers die pakketjes naar andere EU-landen sturen zich per land registreren, betalen voor afvalverwerking en een officiële vertegenwoordiger aanstellen. Alleen die vertegenwoordiger kost volgens haar al snel 200 euro per land. "Wij versturen in totaal maar 13 kilo aan pakketjes over de hele wereld, maar krijgen met dezelfde verplichtingen te maken als grote bedrijven zoals Amazon en Bol", vertelt ze aan Hart van Nederland.

Kaat begrijpt dat Europa de hoeveelheid verpakkingsafval wil verminderen, maar vindt dat kleine ondernemers onevenredig hard worden geraakt. "Wij willen mooie dingen maken, niet voortdurend bezig zijn met extra administratie." Volgens haar overwegen honderden kleine ondernemers te stoppen met buitenlandse verkopen, omdat ze de extra kosten niet kunnen dragen.

Brandbrief naar Tweede Kamer

Om de regels te veranderen, heeft Kaat een brandbrief naar de Tweede Kamer gestuurd. Ze pleit voor één Europees loket waar ondernemers zich kunnen registreren en een bijdrage die afhangt van de hoeveelheid verpakkingsmateriaal die ze gebruiken.

Het huidige kabinet heeft begrip voor haar zorgen en overweegt politieke stappen. Minister Stientje van Veldhoven-van der Meer van Klimaat en Groene Groei zegt dat er een uitzondering moet komen voor kleine ondernemers. "Van kleine ondernemers kun je dit niet verwachten. De nieuwe regelgeving gaar in per 1 januari en er wordt nu hard gewerkt om de uitzonderingspositie van kleine ondernemers daarin te verwerken."