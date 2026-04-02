Pakketjes van buiten EU nog duurder: dit moet je straks betalen

Geld

2 apr 2026, 22:10

Wie vaak iets bestelt van websites buiten de Europese Unie, moet opletten: vanaf november worden pakketjes nóg duurder. Bovenop de eerder aangekondigde 3 euro invoerrechten per 1 juli komt er ook een Europese heffing van 2 euro. In totaal betaal je straks dus 5 euro extra per pakketje.

De heffingen worden berekend per regel op de factuur. Dat betekent dat de extra kosten voor een pakketje met drie dezelfde producten lager zijn dan voor een pakket met drie verschillende items. Voor bulkzendingen, waar veel dezelfde producten in zitten, wordt een tarief van 50 cent per productregel geheven.

De zogenoemde handling fee is bedoeld om de toestroom van pakketjes, met name uit Azië, te beperken en de kosten te dekken die de douane maakt voor controles. De opbrengst van de Europese heffing gaat dan ook naar de douane. Het geld dat de overheid ophaalt met de nationale heffing komt ten goede aan de staatskas.

Door ANP

