Inspectie slaat alarm: 'meeste pakketjes van Aziatische webshops onveilig'

Nog altijd komen er talloze pakketjes met 'slimme' elektronica het land binnen, afkomstig uit goedkope Chinese webshops. Jaarlijks bestellen Nederlanders zo'n miljard stuks. Een alarmerende ontwikkeling, oordeelt de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI): zo'n zeventig procent van die producten voldoet namelijk niet aan de Europese eisen op het gebied van privacy en techniek. Dat meldt De Telegraaf zaterdag.

Vooral rond Black Friday, Sinterklaas en kerst stromen de bestellingen van dergelijke producten binnen, voornamelijk via de haven van Rotterdam en Schiphol. Dat bevestigt RDI-directeur Apparatuur John Derksen aan de krant. Het zou gaan om allerlei slimme gadgets, zoals deurbellen, camera's en babyfoons.

Pakketjes ontglippen toezicht

Het is de taak van de RDI om toezicht te houden op de veiligheid en betrouwbaarheid van alle digitale en analoge apparaten op Nederlandse bodem. De overheidsorganisatie ziet er bovendien op toe dat fabrikanten en verkopers zich houden aan de Nederlandse eisen.

Zo voelen Nederlanders zich over de toenemende dreiging van onbetrouwbare, 'slimme' apparaten:

1:12 Goedkope beveiligingscamera gescoord? Let op: mogelijk wordt er meegekeken

Maar door de stortvloed aan kleine zendingen is volledige individuele controle vrijwel onmogelijk, waardoor tientallen onveilige apparaten alsnog in woonkamers en slaapkamers belanden. "Voor de consument betekent dat opletten geblazen bij gebruik van apparaten, omdat gevaar dan op de loer ligt en geen enkele instantie absolute veiligheid kan garanderen", waarschuwt Derksen.

Zo wordt het mensen met kwaad in de zin makkelijk gemaakt om mee te kijken in je huis, bevestigt ook RDI-inspecteur Dion Scheper. Sommige apparaten hebben zelfs nep-antennes en sturen beelden automatisch naar servers in China, licht Scheper toe. "Gehackte apparaten worden bovendien ingezet voor grootschalige DDoS-aanvallen die websites als DigiD of banken kunnen platleggen", aldus de inspecteur.

Te mooi om waar te zijn

Sinds 1 augustus heeft de RDI de bevoegdheid om de handel van dergelijke producten op Nederlandse bodem gelijk stop te zetten. Het product komt vervolgens in een Europese database terecht, waarna alle 27 lidstaten het product uit de schappen halen. Ook andere oplossingen worden verkend, zoals hogere invoerheffingen op producten van niet-Europese webshops en het verplaatsen van de import naar Europese magazijnen, zodat de inspectie efficiënter kan controleren.

De RDI raadt consumenten aan om producten met een authentieke CE-markering te bestellen bij Europese verkopers en direct alle standaardwachtwoorden aan te passen. Derksen waarschuwt dat een lage prijs in dit geval kan leiden tot het betalen van de ultieme prijs: je persoonlijke gegevens in handen van kwaadwillenden. "Als iets te mooi lijkt om waar te zijn, is het dat meestal ook. Goedkoop is in dat geval echt duurkoop.”