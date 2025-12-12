Waarom je pakketjes uit China vanaf juli ineens veel duurder worden

Vanaf juli gaat het kopen van kleine pakketjes bij populaire webshops buiten de EU een stuk duurder worden. EU-ministers van Financiën hebben afgesproken dat op elk besteld product een invoertarief van 3 euro komt. Nu geldt die heffing pas vanaf een aankoopwaarde van 150 euro, maar dat voordeel verdwijnt volledig. De EU wil zo iets doen aan de enorme stroom goedkope pakketjes die onder meer vanuit China binnenkomt.

Staatssecretaris Eugène Heijnen (Fiscaliteit en Douane) spreekt in Brussel van een stevige stap. "Als je kijkt naar de enorme hoeveelheid pakketjes die in Europa binnenkomen, denken wij dat dit een hele goede maatregel is." De heffing geldt per product, waardoor een klein mandje met drie items ineens 9 euro duurder wordt.

De Europese Commissie wilde dit pas in 2028 invoeren, maar een groep lidstaten drong aan op sneller ingrijpen. De druk op de pakketdiensten zou simpelweg te groot zijn geworden. Door de nieuwe regels moet elk product apart worden verwerkt, wat vooral bij bestellingen van goedkope hebbedingetjes flink aantikt.

Nederland wil nóg hogere toeslag

Nederland gaat mogelijk nog een stap verder. Den Haag wil bovenop de EU-heffing een nationale toeslag van 2 euro per besteld product zetten. Dat is een zogeheten handling fee. Een pakketje met één artikel wordt dan 5 euro duurder, terwijl consumenten bij drie verschillende producten 15 euro extra kwijt zijn. Heijnen wil het liefst al per 1 januari starten, maar daarvoor is nog groen licht van de ministerraad nodig én moeten andere landen hetzelfde tempo willen volgen.

In de rest van de EU staat invoering van die extra handling fee pas voor november volgend jaar gepland. Of Nederland echt mag voorlopen, is dus nog onzeker. De toeslag moet volgens voorstanders zorgen voor eerlijkere concurrentie met Europese winkels, die al langer klagen dat ze worden onderboden.

PostNL zegt de plannen van Brussel te bestuderen en benadrukt graag een gelijk speelveld te zien in de hele EU. Het bedrijf wijst wel op de discussie over de extra Nederlandse toeslag, waarbij volgens PostNL sprake zou zijn van "een onhaalbare implementatietermijn".