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Waarom sommige schappen bij Jumbo nu leeg zijn

Waarom sommige schappen bij Jumbo nu leeg zijn

Werk

Vandaag, 17:38

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Klanten van Jumbo kunnen te maken krijgen met legere schappen, met namen in het zuiden van het land. Dat komt door problemen met de levering van veel producten vanuit het distributiecentrum in Veghel (Noord-Brabant). De vraag naar producten is groot, maar de locatie kan de drukte niet aan.

Waardoor dat precies komt, is niet helemaal duidelijk zegt een woordvoerder van de supermarktketen tegen vakmedium Distrifood. Het kan een gevolg zijn van een gebrek aan goed ingewerkt personeel. Jumbo hoopt de leveringsproblemen de komende dagen op te lossen. Het winkelbedrijf zet extra uitzendkrachten in.

Door ANP

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