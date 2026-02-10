Waarom steeds meer groente- en fruitschappen leeg zijn

Wie door de supermarkt loopt, is het misschien al opgevallen: lege schappen bij groente en fruit. Dit komt door hevige regenval in Spanje en Marokko, meldt De Telegraaf. Daardoor zijn onder meer aardbeien, peulvruchten en tomaten minder goed verkrijgbaar.

Op een briefje bij de blauwe bessen, frambozen en druiven in een Albert Heijn in Hilversum staat bijvoorbeeld: 'Als gevolg van de slechte weersomstandigheden in Spanje en Marokko treft u minder goed gevulde vakken aan dan u van ons gewend bent.'

Sommige supermarkten hebben makreel uit de schappen gehaald:

2:08 Makreel verdwijnt mogelijk uit supermarkt, vissers maken zich grote zorgen

Een woordvoerder van de supermarktketen laat aan De Telegraaf weten dat de beschikbaarheid verschilt per productgroep. Vooral peulvruchten, zacht fruit zoals frambozen en blauwe bessen, diverse kruiden en tomaten zijn geraakt.

Slecht weer

De krapte in groente en fruit komt door het slechte weer in Zuid-Europa. Dat zijn juist de plekken waar we in deze tijd van het jaar ons verse groente en fruit vandaan halen. Daardoor doen groenten en fruit er veel langer over om rijp te worden. In het ergste geval moet de oogst worden vernietigd. Hierdoor kunnen we later dit jaar mogelijk ook een prijsstijging verwachten, legt Cindy van Rijswick, wereldwijd strateeg voor groente, fruit en sierteelt bij Rabobank, uit aan de krant.