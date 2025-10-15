Zorgen bij vissers en rokerijen: supermarkten halen makreel uit schappen

Een toastje gerookte makreel bij de vrijdagmiddagborrel, daar zijn veel mensen wel voor te porren. Toch is dat binnenkort misschien niet zo vanzelfsprekend meer, want het gaat niet goed met de stand van de Noord-Atlantische makreel. Sommige supermarkten halen de vis daarom uit hun assortiment.

Deze vis zwemt rond in zowel het noordoosten van de Atlantische Oceaan als in de Noordzee en is vanwege zijn hoge vetpercentage een onderdeel van de Schijf van Vijf. Niet gek dus dat alle omliggende landen, ook wel bekend als de 'Kuststaten', er flink op los vissen. Maar de vraag is nu dermate groot dat er al jaren meer Atlantische makreel wordt gevangen dan wetenschappers adviseren: tot wel veertig procent te veel, blijkt uit een rapport van de Wageningen Universiteit.

Dat komt vooral doordat de 'Kuststaten' (de EU, het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen, Faeröer, Groenland, IJsland en Rusland) het al jaren niet eens zijn over de verdeling van het makreelquotum. Met name Noorwegen, Faeröer en Rusland stellen voor zichzelf veel hogere quota vast dan vroeger, toen er nog wel een akkoord was.

Op andermans blaren zitten

Onafhankelijke wetenschappelijke organisatie ICES (Internationale Raad voor het Onderzoek van de Zee), brengt jaarlijks een advies uit over hoeveel vis er verantwoord te vissen is. Het vangstadvies van de makreel, een van de belangrijkste vissoorten voor Nederlandse vissers en rokerijen, is onlangs vastgesteld op 174.357 miljoen kilo voor 2026. Dat is zeventig procent minder dan dit jaar.

Na het adviesrapport van ICES heeft onder meer het Wereldnatuurfonds (WNF) opgeroepen om geen makreel meer te kopen of eten. Nederlandse supermarkten, die veelal samenwerken met het WNF, hebben daarop besloten de vis voorlopig uit hun assortiment te halen. Een harde klap voor makreelvissers en -rokerijen, die reageren in de video bovenaan.

Dat in Nederland makreel uit de schappen verdwijnt, is schrijnend volgens belanghebbenden, omdat het juist de andere kuststaten waren die hun vangst de afgelopen jaren excessief hebben verhoogd. "Als het hier niet afgezet kan worden, dan wordt het in het buitenland verkocht en verwerkt", zegt Guus Pastoor, voorzitter van de Visfederatie. "Dat betekent simpelweg dat hier banen verdwijnen, terwijl in landen om ons heen maar ook buiten Europa de verwerking juist zal toenemen."

Over de verdeling van het quotum wordt op 16 tot en met 18 oktober opnieuw onderhandeld.