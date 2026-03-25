Van een geslachtsdeel naar servies: 16 duizend 'mysteryboxen' uitgepakt

In het Gelderse Wijchen zijn archeologen aan een monsterklus begonnen. De komende jaren worden er maar liefst 16.000 dozen vol archeologische vondsten uitgepakt. En er zijn al wat bijzondere ontdekkingen gedaan, laten de archeologen weten aan Hart van Nederland.

De provincie Gelderland trekt 8 miljoen euro uit om de dozen allemaal uit te pakken. De vondsten in de dozen zijn allemaal Gelders erfgoed, de afgelopen eeuw verzameld in de bodem van de provincie. De vondsten worden na het uitpakken naar waarde ingeschat.

De eerste dozen waren al gelijk jackpot, zoals je in bovenstaande video ziet.