130 graven ontdekt onder oude sportvelden in Nijmegen

Onder oude sportvelden in Nijmegen is een vroegmiddeleeuws grafveld gevonden. Het gaat om zeker 130 graven van vrouwen, mannen en meerdere kinderen uit de Merovingische tijd, zo'n 450 tot 725 jaar na Christus. De lichamen waren allang vergaan, maar er zijn wel bijzondere grafgiften aangetroffen.

In die tijd was het gebruikelijk om voorwerpen mee te geven aan de overledene, zoals gouden en zilveren munten, ijzeren wapens en vaatwerk van brons, aardewerk of glas. "Vrouwen werden vaak begraven met sieraden, zoals kettingen met barnstenen of glazen kralen. In de graven van mannen lagen stukken wapenrusting, zoals zwaarden, dolken, lansen, schilden en pijlen", zegt archeoloog Joep Hendriks.

Schatgraverij

Onder de voorwerpen die zijn gevonden, bevinden zich enkele gouden en zilveren munten, zwaarden en dolken. Eén van de gevonden fibulae is met goud omhuld en ingelegd met kostbare stenen. Naast eenvoudige grafkuilen zijn er ook meerdere graven aangetroffen die met houten planken bekist waren. De vondst is bijzonder, omdat er weinig bekend is over Nijmegen in die periode. Zo’n opgraving laat zien dat de regio rond Nijmegen destijds niet verlaten was.

Het grafveld werd deze zomer ontdekt tijdens archeologisch onderzoek voorafgaand aan de aanleg van een nieuwe woonwijk. De gemeente Nijmegen hield de vondst aanvankelijk stil, uit vrees voor schatgraverij. Het onderzoek is inmiddels afgerond en vanaf volgende week zijn enkele vondsten te bewonderen in de hal van het stadhuis in Nijmegen.