Archeoloog Andre is dolblij met bijzondere vondst, maar nu moet hij weten: wie zijn dit?

Gisteren, 23:09

"Ja, dit is echt een cadeautje, goud," zegt Andre Pleszynski terwijl hij kijkt naar de bijzondere vondst. "We stuitten erop toen we herstelwerkzaamheden aan een pand deden. Hier is veel aardbevingsschade, dus soms moeten we voor funderingen de grond in. Zo vonden we dit ook."

Het gaat om tientallen glasnegatieven van een – in de regio – bekende fotograaf: Willem Frederik Pastoor. Pleszynski en zijn collega's troffen vorig jaar een grote stapel kartonnen dozen aan in een oude waterput onder het pand in Loppersum, waar Pastoor ooit woonde.

Een glasnegatief is een negatief dat is gemaakt op een dunne glasplaat. In tegenstelling tot filmnegatieven, die flexibel zijn, is een glasnegatief stijf en erg kwetsbaar. Deze techniek werd gebruikt tot de opkomst van de flexibele film.

Meer dan 100 jaar oud?

"Omdat de negatieven verpakt waren in karton, zijn er heel veel nog heel," legt Andre enthousiast uit. De glasnegatieven zijn meer dan 100 jaar oud; de oudste stamt uit 1908. Inmiddels zijn ze gedigitaliseerd. Dat was geen makkelijke klus, want net als gewone negatieven kunnen ze niet tegen daglicht.

Els Zwever van de Historische Vereniging Loppersum is ook erg blij met de vondst. Ze hoopt dat mensen uit de omgeving van Loppersum en Bedum, waar de foto's genomen zijn, kunnen helpen de beelden beter te duiden. "Het zou fijn zijn als mensen de foto's online bekijken en dingen, of mensen, kunnen herkennen."

