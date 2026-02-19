Defensie heeft 10.000 vacatures openstaan, vooral ondersteunende functies

Bij Defensie staan op dit moment bijna 10.000 vacatures open. Daarnaast zoeken ook externe partijen nog eens duizenden mensen voor de krijgsmacht, schrijft De Telegraaf donderdag. Het gaat vooral om banen die lastig te vervullen zijn, zoals monteur, ict'er en kok.

De druk op deze functies neemt snel toe. Volgens De Nationale Vacaturebank is het aantal vacatures voor dit soort mbo-banen in één jaar tijd met 60 procent gestegen. Dat laat zien hoe groot het personeelstekort is, vooral achter de schermen.

Koningin Máxima is deze maand begonnen aan een opleiding bij de landmacht. Ze wordt opgeleid tot reservist:

1:54 Koningin Máxima in actie voor militaire opleiding

Ondersteunende functies

"Voor iedere militair aan de frontlinie hebben we misschien wel tien mensen in ondersteunende functies nodig", zegt een woordvoerder van Defensie tegen de krant. "De meeste mensen werven we zelf, onder meer via onze site en spotjes op radio en tv en in de bioscoop. Maar voor moeilijk vervulbare functies in de logistiek en de techniek doen we een beroep op externe partijen, zoals uitzendbureaus en gespecialiseerde bemiddelaars."

Ook vacaturesite De Nationale Vacaturebank ziet het aantal banen snel oplopen. "Op dit moment staan er bij ons zo'n 1500 openstaande banen bij Defensie op de site", zegt directeur Sharita Boon. "In werkelijkheid zijn dat er veel meer. Als Defensie zegt dat ze een monteur nodig hebben, zoeken ze er daar nooit één van, maar meerdere. Je praat dus al snel over enkele duizenden openstaande vacatures bij externen."