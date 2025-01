Belangrijke brief gemist? Problemen bij PostNL worden steeds erger

Er komen steeds meer klachten binnen over de postbezorging van PostNL. Mensen krijgen belangrijke brieven niet of veel te laat, en bedrijven zien hun klanten boos afhaken door de problemen. Jan Taminiau uit Amsterdam mist al maanden post en houdt nu zelfs een administratie bij om boetes te voorkomen. PostNL geeft toe dat het misgaat, vooral door kerstdrukte en personeelstekort, maar echt snel beter wordt het waarschijnlijk niet.

In november is de ellende voor Jan begonnen. "Het is ontzettend problematisch. We krijgen erfpachtrekeningen en die kwamen niet binnen", vertelt de Amsterdammer, die in een drukke straat woont, aan Hart van Nederland. "We moeten een hele administratie houden om de post bij te houden, want je krijgt enorme boetes."

Ook brieven van het ziekenhuis bereiken het huis van de Taminiaus niet. "Maar we zijn gelukkig allebei alert, goed bij de tijd, om dit door te hebben."

Toezichthouder Autoriteit Consument & Markt weet dat het verhaal van Jan staat voor een groter probleem. "Wij ontvangen in toenemende mate klachten over de postdienstverlening, waarbij we ook een verschuiving in het type klachten waarnemen. Waar voorheen vertragingen van enkele dagen werden gemeld, gaat het nu vaak om forse vertragingen en volledig niet-bezorgde post", aldus de toezichthouder.

Topje van de ijsberg

In 2024 werden er ongeveer 30 procent meer klachten ingediend dan in 2023. Het gaat om honderden klachten. "Dit aantal is vermoedelijk slechts het topje van de ijsberg, omdat veel mensen niet weten dat ze bij ons een melding kunnen doen of besluiten dit niet te doen."

PostNL erkent de "daling in kwaliteit". De problematiek heeft volgens PostNL te maken met meerdere elementen. Zo werd er meer post verstuurd door de feestdagendrukte. "In deze periode is er altijd sprake van een seizoensgebonden piek. Dagelijks werd er in de decembermaand zo'n 10 keer meer post bezorgd als op een normale bezorgdag. Dat zijn ongeveer 3,6 miljoen poststukken per dag", aldus PostNL.

Ook heeft het bedrijf last van personeelskrapte. "Net als in veel andere sectoren ervaren we een krappe arbeidsmarkt, wat leidde tot een tijdelijke onderbezetting in sommige regio's. In Noord-Brabant, Zeeland en Limburg zijn de tekorten momenteel het grootst. We zijn daar dringend op zoek naar nieuwe postbezorgers."