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'Een op de vijf Nederlanders vreest komend jaar ontslagen te worden'

Werk

Vandaag, 09:10

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Steeds meer Nederlanders maken zich zorgen over hun baan, meldt De Telegraaf woensdagochtend. Uit onderzoek van Motivaction blijkt dat één op de vijf werknemers er rekening mee houdt komend jaar ontslagen te worden. 2 jaar geleden gold dat nog voor 13 procent van de werkenden.

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De onzekerheid groeit volgens de onderzoekers, ook omdat veel mensen vrezen niet snel een nieuwe baan op hetzelfde niveau te vinden. Een kwart van de werknemers denkt dat het langer dan een jaar kan duren voordat zij weer passend werk hebben. Vooral in de horeca en detailhandel leven die zorgen sterk.

De uitkomsten komen op een moment dat het aantal vacatures afneemt en meerdere grote bedrijven reorganisaties hebben aangekondigd. In het eerste drie maanden van 2026 stonden er volgens de Telegraaf ruim 884.00 vacatures online op de site van Nationale Vacaturebank. Ter vergelijking: vorig jaar waren dat er 1,07 miljoen.

Openstaande vacatures

Tegelijkertijd blijven er in sectoren als de zorg, techniek en bouw veel openstaande vacatures, zoals je in bovenstaande video ziet. Toch blijkt uit het onderzoek dat veel werknemers terughoudend zijn om over te stappen naar een andere branche: één op de drie Nederlanders staat daar voor open.

Door Redactie Hart van Nederland

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