Week na waarschuwing voor stijgende ticketprijzen lijken vliegtickets vanaf Schiphol wéér duurder te worden

Opnieuw dreigen vliegtickets voor vluchten vanaf luchthaven Schiphol duurder te worden. De luchthaven is van plan de werkwijze rondom beveiliging compleet te veranderen, meldt De Telegraaf. En die nieuwe werkwijze wordt doorberekend aan de reiziger, schrijft de krant.

Vorige week werd al bekend dat vliegtickets mogelijk duurder worden omdat Schiphol de tarieven voor het gebruik van de landingsbanen flink verhoogt. Reizigers wijken vanwege dure tickets nu ook al vaak uit naar buitenlandse luchthavens, zo is te zien in bovenstaande video.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

Schiphol wil met minder beveiligingsbedrijven gaan werken op de luchthaven en dit zou volgens experts kunnen leiden tot duurdere tickets omdat er dan sprake is van minder concurrentie. Volgens een woordvoerder van de luchthaven is dit echter niet zeker. De conclusies van De Telegraaf zijn volgens de woordvoerder te voorbarig. "Het is te kort door de bocht", vertelt woordvoerder Stefan Donker. '

De luchthaven schrijft op de site dat de nieuwe werkwijze juist de kwaliteit van het werk en de samenwerking op lange termijn waarborgt.

Duurste luchthavens van Europa

Toch zorgt het nieuws wel voor zorgen. Vorige week werd er namelijk al gewaarschuwd voor stijgende ticketprijzen door de duurder wordende landingsbanen op Schiphol. "Op deze manier wordt Schiphol een van de duurste luchthavens in Europa", waarschuwde Marnix Fruitema, voorzitter van de belangenorganisatie voor luchtvaartmaatschappijen in Nederland BARIN, al eerder. BARIN dringt dan ook bij Schiphol aan op herziening van het voorstel van vorige week.