Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Kabinet compenseert tienduizenden werknemers sociale werkplaats na protest

Inflatie

Vandaag, 16:33

Link gekopieerd

Het was een bittere pil voor zo'n 110.000 mensen die werken bij een sociaal ontwikkelbedrijf. In plaats van meer bestaanszekerheid, gingen zij er dit jaar juist tientallen euro's per maand op achteruit door nieuwe belastingmaatregelen. Maar na maanden van protest komt er nu toch compensatie: met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2025 krijgen alle medewerkers 37 euro bruto per maand erbij.

De extra steun komt uit de Miljoenennota en geldt tot en met 2028. Gemeenten zorgen voor de uitbetaling. In totaal trekt het Rijk zo'n 110 miljoen euro uit om de financiële klap te verzachten.

'Eindelijk erkenning'

Bij Laborijn, een sociale werkplaats die ook mensen detacheert bij bedrijven, wordt het nieuws met gejuich ontvangen. De 25-jarige Anne werkt er al anderhalf jaar en is blij met de compensatie. Voor haar is het bedrag een welkom spaarpotje. "Dat het kabinet dit nu rechtzet, voelt als erkenning", zegt ze.

Wil jij Hart van Nederland op het startscherm van je telefoon?

Ben jij fan van de website van Hart van Nederland en wil je die standaard op het startscherm van je telefoon? Dat kan! Op deze manier download je Hart van Nederland op iOS of Android en heb je altijd een icoontje op je startscherm staan, net als andere nieuwsapps.

Ook koepelorganisatie Cedris, die alle sociaal ontwikkelbedrijven vertegenwoordigt, reageert. Voorzitter Mohamed el Mokaddem spreekt van "eindelijk erkenning voor de medewerkers die afgelopen jaar zo hard zijn getroffen door de belastingmaatregel". Volgens hem is hiermee een grote fout rechtgezet. "Medewerkers met een ondersteuningsvraag zijn gezien en de compensatie draagt bij aan hun bestaanszekerheid."

Tijdelijke oplossing

Toch is de regeling tijdelijk. Na 2028 vallen deze mensen opnieuw in hetzelfde financiële gat, waarschuwt Cedris. De organisatie pleit daarom voor een structurele regeling, zodat deze groep niet opnieuw de dupe wordt van toekomstige belastingplannen.

Lees ook

Demonstratie sociale werkplaatsen, werknemers gaan tientallen euro's achteruit: 'Willen respect'
Demonstratie sociale werkplaatsen, werknemers gaan tientallen euro's achteruit: 'Willen respect'
Sociale werkplaatsen boos om lagere lonen: petitie aangeboden aan kabinet
Sociale werkplaatsen boos om lagere lonen: petitie aangeboden aan kabinet

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
Politiek
Economie
Infrastructuur
Weer
Sport
Tech
Royalty
112
Entertainment
Milieu en Gezondheid
Advies & Tips
Regionieuws
Zuid-Holland
Noord-Holland
Noord-Brabant
Gelderland
Utrecht
Overijssel
Limburg
Friesland
Groningen
Drenthe
Flevoland
Zeeland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.