Kabinet compenseert tienduizenden werknemers sociale werkplaats na protest

Het was een bittere pil voor zo'n 110.000 mensen die werken bij een sociaal ontwikkelbedrijf. In plaats van meer bestaanszekerheid, gingen zij er dit jaar juist tientallen euro's per maand op achteruit door nieuwe belastingmaatregelen. Maar na maanden van protest komt er nu toch compensatie: met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2025 krijgen alle medewerkers 37 euro bruto per maand erbij.

De extra steun komt uit de Miljoenennota en geldt tot en met 2028. Gemeenten zorgen voor de uitbetaling. In totaal trekt het Rijk zo'n 110 miljoen euro uit om de financiële klap te verzachten.

'Eindelijk erkenning'

Bij Laborijn, een sociale werkplaats die ook mensen detacheert bij bedrijven, wordt het nieuws met gejuich ontvangen. De 25-jarige Anne werkt er al anderhalf jaar en is blij met de compensatie. Voor haar is het bedrag een welkom spaarpotje. "Dat het kabinet dit nu rechtzet, voelt als erkenning", zegt ze.

Ook koepelorganisatie Cedris, die alle sociaal ontwikkelbedrijven vertegenwoordigt, reageert. Voorzitter Mohamed el Mokaddem spreekt van "eindelijk erkenning voor de medewerkers die afgelopen jaar zo hard zijn getroffen door de belastingmaatregel". Volgens hem is hiermee een grote fout rechtgezet. "Medewerkers met een ondersteuningsvraag zijn gezien en de compensatie draagt bij aan hun bestaanszekerheid."

Tijdelijke oplossing

Toch is de regeling tijdelijk. Na 2028 vallen deze mensen opnieuw in hetzelfde financiële gat, waarschuwt Cedris. De organisatie pleit daarom voor een structurele regeling, zodat deze groep niet opnieuw de dupe wordt van toekomstige belastingplannen.