Demonstratie sociale werkplaatsen, werknemers gaan tientallen euro's achteruit: 'Willen respect'

In Den Haag zijn dinsdag duizenden mensen met een arbeidsbeperking in actie gekomen. Ze voelen zich in de steek gelaten door het Rijk en de gemeenten, die naar elkaar blijven wijzen als het gaat om geld voor sociale werkplekken.

"We willen alleen maar een beetje respect, en we willen graag werken", aldus Harry Coenraads, die werkt bij Scalabor in Arnhem.

De FNV organiseert de manifestatie en pleit voor 40.000 garantiebanen. Volgens de bond is het hoog tijd dat deze groep weer werkzekerheid en bestaanszekerheid krijgt. Veel van hen willen dolgraag aan de slag, maar krijgen simpelweg de kans niet.

Hart van Nederland was bij de demonstratie, zie je in bovenstaande video.