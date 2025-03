Sociale werkplaatsen boos om lagere lonen: petitie aangeboden aan kabinet

Zo’n 150 werknemers van sociale werkplaatsen zijn woensdag naar Den Haag gereisd om staatssecretaris Jurgen Nobel (Participatie en Integratie) een petitie aan te bieden. Ze eisen dat het kabinet de financiële achteruitgang door nieuwe belastingmaatregelen herstelt.

Sinds de invoering van het nieuwe belastingplan gaan veel medewerkers van sociale werkplaatsen er maandelijks tientallen euro’s op achteruit. Soms krijgen de medewerkers zelfs 100 euro minder. Voor mensen die rond het minimumloon verdienen, is dat een groot probleem. Julia Kleinrensink van Cedris, de koepelorganisatie voor sociale werkbedrijven, benadrukt de ernst van de situatie: “Dat is superveel geld voor mensen die minimumloon verdienen.”

Serena Haverkamp verdient sinds de invoering 46 euro per maand minder, vertelt

1:00 Serena verdient door nieuw belastingplan minder: 'Onbegrijpelijk'

Tegengestemd door coalitiepartijen

De politiek spreekt over bestaanszekerheid, maar coalitiepartijen PVV, BBB, NSC en VVD stemden tegen een motie om deze groep te compenseren. Dat zorgt voor veel frustratie. “Als je te horen krijgt dat je minder geld gaat ontvangen voor jouw werk, dan voel je je knap minderwaardig,” zegt een van de medewerkers.

De staatssecretaris heeft de petitie in ontvangst genomen, maar of er een oplossing komt, is nog onzeker. Ondertussen blijft de actie doorgaan onder de hashtag #IkVerdienHetOok