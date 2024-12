Deel van winkels The Body Shop maakt doorstart in Nederland

Een deel van de Nederlandse filialen van cosmeticawinkelketen The Body Shop maakt een doorstart. Curator Cedric de Breet heeft bevestigd dat de Duitse ondernemer Stefan Herzberg (SHG Retail) ten minste vijf vestigingen overneemt. De keten heeft in Nederland 27 vestigingen met ongeveer honderd medewerkers.

De filialen die onder de doorstart vallen zijn gevestigd in Batavia Stad, Roermond, Roosendaal, Rotterdam en de Kinkerstraat in Amsterdam. Daarnaast krijgen ook zelfstandige ondernemers die buiten het faillissement vallen de kans om hun zaak voort te zetten.

Bij een faillissement gebeurt het regelmatig dat de consument hiervan de dupe wordt. Waar heb je als consument recht op? Bekijk het in de video bovenaan dit artikel.

Herzberg maakte al eerder een succesvolle doorstart voor 21 The Body Shop-winkels in Duitsland. Hij heeft aangegeven mogelijk nog meer locaties te willen overnemen. De curator laat weten dat er op korte termijn meer duidelijkheid komt over welke andere vestigingen mogelijk ook een nieuwe eigenaar krijgen.

ANP