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Warmterekening kan voor deel huishoudens honderden euro's stijgen

Warmterekening kan voor deel huishoudens honderden euro's stijgen

Geld

Vandaag, 14:51

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De helft van de huishoudens die zijn aangesloten op een warmtenet gaat mogelijk meer, en soms veel meer, betalen om hun huis te verwarmen. Daarvoor waarschuwt de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Warmtenetten voorzien 700.000 huishoudens in Nederland.

De oorzaak van de stijging is dat in de Wet Collectieve Warmte (WCW) is geregeld dat de ACM tarieven voor warmte op termijn gaat vaststellen op basis van daadwerkelijke kosten van verschillende warmtenetten. Nu is er nog een maximumtarief op basis van de gemiddelde kosten van een gasaansluiting en een gestookte ketel, maar dat maximum gaat er dus nu vanaf.

Volgens ACM-economen gaat 10 procent van de betreffende huishoudens 71 procent meer betalen. Dat is omgerekend 740 euro meer per jaar. In extreme gevallen betalen huishoudens zelfs 1500 euro meer per jaar, als de overheid niet ingrijpt.

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Aanvullende maatregelen

Er zijn ook mensen voor wie de rekening omlaag gaat. De 10 procent afnemers die het meest profiteren van de nieuwe regeling gaan gemiddeld 29 procent minder betalen.

Volgens de ACM biedt de WCW nog ruimte voor de overheid om aanvullende maatregelen te nemen om de betaalbaarheid van warmte voor huishoudens te verbeteren. Mede daarom doet de waakhond daar naar eigen zeggen ook onderzoek naar. De ACM bereidt zich op dit moment dan ook voor op verschillende manieren voor op kostengebaseerde tariefregulering.

De aangepaste wet heeft volgens de ACM twee doelen. Ten eerste gaan afnemers alleen betalen voor de kosten van hun eigen warmtenet. Daarnaast krijgen investeerders meer zekerheid over een redelijk rendement op hun investering.

Door ANP

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